Yunan Genelkurmay Başkanından hadsiz açıklama: Türkler kayalıklarımıza gelirse onları dümdüz ederiz
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, Türkiye hakkında sabırları taşıran açıklamalarda bulundu. Yunan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, Türk askerine meydan okuyarak, 'Kayalıklarımıza ayak basarlarsa onları dümdüz ederiz.' dedi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'deki Yunan kayalıklarına ayak basması durumunda "onları dümdüz edeceklerini" açıkladı.
Kırmızı çizgileri de varmış
Bu açıklamasıyla Yunan ata sporu yüzmeyi iyi bildiğini ima ettiği düşünülen Apostolakis, Yunan basınında yer alan habere göre, "Türklerin herhangi bir kayalığımıza ayak basması hem bizim hem de hükümetimizin kırmızı çizgisidir." diye konuştu.
Hem de tek başlarına yapacaklarmış
Her gün ülkesinin televizyon kanallarında Türk Savunma Sanayii'nin önlenemez yükselişiyle ilgili haberler yapıldığından bihaber olan Yunan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, "Eğer bir gün kendimizi savunmamız gerekirse, bunu tek başımıza yapacağız ve Türkleri dümdüz edeceğiz." diye başladığı konuşmasında vites düşürerek ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslendi:
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