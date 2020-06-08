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Yunan generalden haddini aşan sözler: Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle skandal ifadeler kullandı.

star.com.tr08 Haziran 2020 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:18
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege’de TSK karşısında boy ölçüşemeyen Yunanistan, Türkiye’yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor. Son povokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan geldi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, skandal ifadeler kullandı. Tehditler savuran Floros, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

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