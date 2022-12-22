Yunan güçlerinden düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamele! ''Büyük gemiyle üzerimize çıkacaklardı''

Lastik botla 20 Aralık'ta denize açılan bir grup düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde durdurularak Türk kara sularına yakın bir noktada geri itildi.

Bu sırada botun su alması sonucu, 2 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, botta bulunan 43 düzensiz göçmen ise Kuşadası ilçesi Dilek Geçidi yakınlarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

- "YARDIM EDİN, DİYE BAĞIRIYORDUK AMA BİZİ DİNLEMEDİLER"



Kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri, 20 Aralık'ta gece saatlerinde denize açıldıklarını ve yaklaşık 4,5 saat yol katettiklerini söyledi.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerine yaklaştığını belirten düzensiz göçmen, "Halatla bağladılar ve hızlı bir şekilde sağa sola çektiler. Onlara 'yardım edin' diye bağırıyorduk ama bizi dinlemediler. Deniz de çok dalgalıydı. Botun içine su doldu ve bazı kişiler boğuldu." diye konuştu.

- "HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK"



Bir diğer düzensiz göçmen ise grupla birlikte denize açıldıklarını ve saat 02.00'de sahile ulaştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yunan Sahil Güvenlik ekipleri hemen geldiler. Botumuzun motorunu söküp denize attılar. Bize halat bağladılar. Yüksek dalgalar ve fırtına vardı. Tekneleriyle sürekli dalga oluşturuyorlardı. Daha sonra Yunan Sahil Güvenlik'e ait başka büyük bir gemi geldi. Biz daha iyi davranacaklarını zannettik ama daha kötü davrandılar. O büyük gemiyle neredeyse üzerimize çıkacaklardı. Bota zor tutunduk, bayanlar denize düşme tehlikesi geçirdi. Özellikle hamile bayanları çok kötü hale getirdiler. Onlar çok yorgundu ve hemen uyudular. Biri 3 aylık, biri 1,5 yaşında 2 bebek ile 2 bayan vardı. Hepimiz ölebilirdik. Bir arkadaşım, 5 aylık hamile karısından haber alamıyor, çok üzgün."