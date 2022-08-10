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Yunan güçlerinin düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.

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