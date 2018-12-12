Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye'den korkuyor

Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Leopard 2A4 ve M-60T savaş tanklarının yanı sıra günbegün gelişmekte olan savunma sanayii hamlelerinden endişe duyuyor.

Ülkelerinde yayımlanan bir raporu haberleştiren Yunanistan merkezli PRO News kanalı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki olası bir savaş senaryosu durumunda Yunanistan'ın karşı karşıya kalacağı sorunları masaya yatırdı.

"Türk tankları, saldırılarımızın yüzde 70-80'ini boşa çıkarır"

Raporda, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılarının ve gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı harekatları boyunca koruma kalkanına sahip Türk zırhlı araçlarının hasar görmediğinden bahsedildi.

Yunanistan'ın Trakya bölgesindeki Evros kentinde gerçekleşmesi kurgulanan savaş senaryosunda, çok sayıda aktif koruma sistemiyle donatılmış Türk tanklarına yönelik Yunan anti-tank saldırılarının yüzde 70-80 oranında boşa çıkacağı belirtildi.

"Karşılarında duramayız, Evros'u geçerler"

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı hiçbir saldırgan tavrı olmamasına rağmen savaş senaryosunu "Türkiye'nin Yunanistan'ı ilhak kurgusu" üzerine kuran raporda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Evros'ta durdurulabilmesinin çok zor olduğu ve kalkan sistemleriyle donatılmış tankların "hedeflerine ulaşacağı" ifadesine yer verildi.

120'si M-60T, 40'ı Leopard-2A4 ve 40'ı M-60A3 olmak üzere toplam 200 tankın Pulat sistemi ile donatılmasından ister istemez övgüyle bahseden Yunan kanalı, bu sistemin Aselsan-Ukrayna iş birliğince geliştirildiğini de ifade ederek, Türk Savunma Sanayii'nin Pulat'ı daha da geliştirerek seri üretimine başlanacak olan Altay tankına entegre edeceğini belirtti.