Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye'den korkuyor

TSK'nın envanterinde bulunan zırhlı birliklerin ezici gücü, Yunan medyasına parmak ısırtmaya devam ediyor. Yunanistan'da yayımlanan bir rapor, olası bir Türk-Yunan savaşında üzerilerine aktif koruma sistemleri entegre edilmiş olan Türk zırhlılarının, kendilerine yönelik saldırıların yüzde 70-80'ini boşa çıkaracağını ortaya koydu.

  • Star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Leopard 2A4 ve M-60T savaş tanklarının yanı sıra günbegün gelişmekte olan savunma sanayii hamlelerinden endişe duyuyor.
 
Ülkelerinde yayımlanan bir raporu haberleştiren Yunanistan merkezli PRO News kanalı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki olası bir savaş senaryosu durumunda Yunanistan'ın karşı karşıya kalacağı sorunları masaya yatırdı.
 
"Türk tankları, saldırılarımızın yüzde 70-80'ini boşa çıkarır"
 
Raporda, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılarının ve gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı harekatları boyunca koruma kalkanına sahip Türk zırhlı araçlarının hasar görmediğinden bahsedildi.
Yunanistan'ın Trakya bölgesindeki Evros kentinde gerçekleşmesi kurgulanan savaş senaryosunda, çok sayıda aktif koruma sistemiyle donatılmış Türk tanklarına yönelik Yunan anti-tank saldırılarının yüzde 70-80 oranında boşa çıkacağı belirtildi.
 
"Karşılarında duramayız, Evros'u geçerler"
 
Türkiye'nin Yunanistan'a karşı hiçbir saldırgan tavrı olmamasına rağmen savaş senaryosunu "Türkiye'nin Yunanistan'ı ilhak kurgusu" üzerine kuran raporda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Evros'ta durdurulabilmesinin çok zor olduğu ve kalkan sistemleriyle donatılmış tankların "hedeflerine ulaşacağı" ifadesine yer verildi.
120'si M-60T, 40'ı Leopard-2A4 ve 40'ı M-60A3 olmak üzere toplam 200 tankın Pulat sistemi ile donatılmasından ister istemez övgüyle bahseden Yunan kanalı, bu sistemin Aselsan-Ukrayna iş birliğince geliştirildiğini de ifade ederek, Türk Savunma Sanayii'nin Pulat'ı daha da geliştirerek seri üretimine başlanacak olan Altay tankına entegre edeceğini belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul beyaz örtüye büründü

İstanbul beyaz örtüye büründü

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA