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Yunan ölüme terk etti: 46 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 09:53 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 09:53
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına gönderilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 46 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki benzin bidonu alınarak Türk karasularına gönderildiği belirlenen kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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