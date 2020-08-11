Yunan Sahil Güvenliği, ABD bayraklı motor yata ateş açtı: 1'i ağır 3 yaralı

IHA 11 Ağustos 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:15

Edinilen bilgiye göre, Rodos Adası açıklarında ABD bayraklı 3-AS isimli motor yat seyir halinde iken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Türk karasularına itilen motor yatta bulunan biri Türk vatandaşı, ikisi Suriye uyruklu üç kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin kafasında ağır tahribat oluşuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Türk karasularına gelen motor yatta bulunan ve yaralanan üç kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Marmaris Limanına getirildi. Burada bekleyen 112 ambulanslarına sevk edilen üç kişiden birisi Marmaris Devlet Hastanesinde, ağır yaralı olan ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralının durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaşanan yaralama olayı ile ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: MUĞLA AÇIKLARINDA YUNANİSTAN TARAFINDAN ATEŞ AÇILDIĞI İDDİA EDİLEN TEKNE İÇERİSİNDEKİ 3 ŞAHIS KURTARILMIŞTIR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahsın kurtarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 03.40’ta Muğla ili Marmaris ilçesi 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası Yunanistan sularında, içerisinde 3 şahıs bulunan (2 Türk, 1 Suriye uyruklu) özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtilerek, "Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşının kolu kırık, 1 Türk vatandaşı ağır yaralı olarak Marmaris ‘e intikal ettirilmiş ve Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne yedekleme esnasında su alarak batmıştır" denildi.

Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.