İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5818
  • EURO
    36,7035
  • ALTIN
    2583.95
  • BIST100
    10022.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında ikinci düzensiz göçmen olayında ise bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.