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Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk hazımsızlığı! Çeşme konserinde sahneye çıkmadı

Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme konseri öncesi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etti. İsteği karşılanmayınca da sahneye çıkmadı. Konsere gelenler küstahlığı, İzmir Marşı ile protesto etti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk hazımsızlığı! Çeşme konserinde sahneye çıkmadı
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Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.

Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.

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