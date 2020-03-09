Yunan sınır polisi sığınmacıyı kaynar suyla yaktı

AA 09 Mart 2020 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:50

Avrupa'ya geçmek için 10 gün önce Edirne'ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, Yunanistan'ın sınır kapısı önüne kurduğu barikat nedeniyle tampon bölgede beklemeye başladı.

Afgan sığınmacı, zaman zaman arkadaşlarıyla barikatı aşmaya çalıştı.

İki gün önce de barikattaki jiletli telleri kestiği sırada yüzüne Yunanistan tarafından sıcak su atıldığını öne süren sığınmacı, yüzünden ve ayağından yaralandı.

Bölgede bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisi sürüyor.

- "ALLAH TÜRKLERDEN RAZI OLSUN"



Abdülmüttalib Ulimuhammed, AA muhabirine, barikatı aşacağını anlayan Yunan polisinin üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.

Yunanistan'ın zulmünü yanık izleriyle ömür boyu taşıyacağını ifade eden Ulimuhammed, "Allah Türklerden razı olsun. Yunanistan'ın zulmü bitsin artık." dedi.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de sığınmacının sıcak suyun neden olduğu 1. ve 2. derece yanık teşhisiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Afgan gencin tedavisinin sürdüğünü anlatan Sütçü, "Korkutma amacıyla Yunanistan tarafından sıcak su dökülmüş üzerine. Hastamızın durumu iyiye gidiyor. Bir hafta sonra daha da iyi olacak." diye konuştu.