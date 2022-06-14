Yunanistan güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollarla ülkelerine giren göçmenlere ateş açıp öldürdükleri Afganistan uyruklu Abdurrahman Rahmani'nin (19) arkadaşları, yaşadıkları koru dolu anları anlattı. Yaralı arkadaşları için defalarca doktor istemelerine rağmen yardım edilmediğini söyleyen Afganistanlı Melat Gurami, "Türkiye'ye geldikten sonra Türk askeri ambulans çağırdı. Bizlere iyi davranışta bulundu" dedi.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Alibey köyünde 1'inci derece askeri yasak bölgede dün saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, sınırı kaçak geçen bir grup Afganistan uyruklu göçmene, Yunanistan güvenlik güçlerince ateş açıldı. 8 kişilik gruptaki 1 kişi ağır yaralandı. Adının Abdurrahman Rahmani olduğu öğrenilen yaralı ile birlikte Türkiye'ye, 'uluslararası hukuka aykırı' şekilde geri itilen göçmenlere Türk askeri sahip çıktı. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmani, kurtarılamadı.

"DEFALARCA DOKTOR İSTEDİK AMA GETİRMEDİLER"

Rahmani ile aynı grupta bulunan arkadaşları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yunan güvenlik güçlerinin ilk olarak havaya ateş açtığını belirten Afganistanlı Melat Gurami, "Sonrasında ise arkadaşımızın üzerine ateş ederek onu vurdu. Vurduktan sonra arkadaşımız çok fazla feryat etti. Feryatlarına rağmen arkadaşımla bizi alarak bir karakola götürdüler. Karakolda defalarca doktor istememize rağmen bize doktor getirmediler ve tekrar minibüsle birlikte nehir kenarına getirdiler. Nehirden kayıkla birlikte Türkiye tarafına Bangladeşliler ile birlikte geçirdiler. Sonra arkadaşlarımızla birlikte yaralı arkadaşımıza yardım ettik ve Türkiye'ye geldikten sonra Türk askeri ambulans çağırdı. Bizlere iyi davranışta bulundular. Yunan askeri hiçbir şekilde bize yardımda bulunmadı" dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNETTARIZ"

Afganistanlı Fahim Saidi de yardımları için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirterek, "Yunanistan tarafına geçtikten sonra Yunan askeri öncelikle havaya ateş etti. Ateş ettikten sonra da arkadaşımı kalçasından vurdu. Daha sonrasında bizi 15 dakika orada bekletti, sonra karakola götürdü. Orada biz defalarca doktor istememize rağmen göndermedi. Daha sonrasında bizleri nehir kenarına geri getirdi ve Türkiye tarafına yolladı. Türkiye tarafında da Türk askeri ambulans çağırdı ve bizi gönderdi. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bizler için ambulans çağırdı. Yardım ettiği için Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.

Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü