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Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında tespit edilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

AA20 Aralık 2022 Salı 00:04 - Güncelleme:
Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Dikili ve Menderes ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği anlaşılan 84 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde de Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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