Yunan unsurlarınca ölüme itilen çok sayıda göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AYVALIK AÇIKLARINDA 42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bot ekibi görevlendirildi.

Karaya çıkarılan 42 yabancı uyruklu, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.