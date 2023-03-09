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Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında sürüklenen botlardaki 80 düzensiz göçmen kurtarıldı. Söz konusu göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği ortaya çıktı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 02:11 - Güncelleme:
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 bottaki toplam 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARA SULARINA İTİLDİ

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 bottaki toplam 80 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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