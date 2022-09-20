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Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yüzlerce göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 259 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

AA20 Eylül 2022 Salı 02:41 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Seferihisar ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Seferihisar'ın Nergis Sahili civarında karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarındaki çeşitli operasyonlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can sallarındaki 244 düzensiz göçmenin karaya çıkarıldığı kaydedildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan 18 Eylül Pazar saat 03.30'da Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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