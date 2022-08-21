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Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenler karaya çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 21:03 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında can salı, lastik bot ve tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı, lastik bot ve teknedeki 49 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota aldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Dalaman ilçesi Kurtoğlu Burnu açıklarında da hareketten yoksun 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 Suriye, 10 Kongo, 5 Filistin, 2 Güney Afrika, 2 Yemen ve 1 Angola uyruklu toplam 44 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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