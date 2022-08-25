Yunan unsurlarınca Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Ayvalık açıklarındaki Göz kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.



Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "KB-4305 ve KB-4510" botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" tarafından kurtarıldı.



Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

