İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7022
  • EURO
    10,3834
  • ALTIN
    497.115
  • BIST100
    1373.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan vicdansızlığı! Soyup, döverek sınır dışı ettiler
Güncel

Yunan vicdansızlığı! Soyup, döverek sınır dışı ettiler

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

DHA29 Haziran 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 09:29
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtlidi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, "Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.