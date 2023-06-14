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Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 59 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 59 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kurtarıldı

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 59 ölü
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 59 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 59 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gidecek.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

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