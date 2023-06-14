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Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 78 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 78 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 78 ölü
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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 78 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalara, altı sahil güvenlik gemisi, bir donanma fırkateyni, bir askeri nakliye gemisi ve bir hava kuvvetleri helikopterinin yanı sıra çok sayıda özel teknenin katıldığı belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerden dördü hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gidecek.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Şu an, insanlık ön planda olmalı ve kurtulanların yanında olmamız gerekiyor." paylaşımında bulunurken, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis de Patra kentindeki seçim konuşmasını iptal etti.

Öte yandan, Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

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