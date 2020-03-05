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Miçotakis'i utandıracak tarihi gerçek! Babasını cuntadan Türkiye kurtarmış

Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere uyguladığı şiddet tepki çekerken, ülkenin başbakanı Miçotakis'in babasının 70'li yıllarda cuntadan kaçarak Türkiye'ye sığınması bir kez daha gündeme geldi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Meclis grubu toplantısında, Yunanistan'ın mülteciler konusundaki tavrını eleştirmişti.

Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlara yapılan yardımın fotoğraflarını gösteren Erdoğan, “Yemek dağıtılanlardan birisi de belki Miçotakis’in (Yunanistan Başbakanı) büyükbabası, büyükannesidir” demişti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Suriye'ye sığınan Yunan mültecileri ait fotoğraf, Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis'in de 70'li yıllarda Türkiye'ye sığındığını tekrar gündeme getirdi.

Konstantinos Miçotakis (1918-2017), Albaylar Cuntası (1967-1974) iktidara geldiğinde oğlu Kiriakos henüz 6 aylıkken Türkiye'ye kaçmıştı. 1990-1993 arasında başbakan olan Konstantinos Miçotakis hatıralarını anlatırken, Türkiye'de kendisinin çok iyi ağırlandığını vurgular ve dönemin Dişişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yaptığı sohbetleri anlatırdı. Yunan Başbakanı'nın babası, Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra Paris'e gitmişti.

IRKÇILAR GÖÇMEN AVINDA

Göçmene gaddarca şiddet uygulayan yalnız güvenlik güçleri değil. Bölgede devriye gezen bazı silahlı siviller de sınırı geçen göçmenleri feci şekilde dövüp polise teslim ediyor. Yunan çiftçiler, olaya tanık olan CNN Greece'in muhabiri Kostas Pliakos'u hastanelik etti. Bazı haber sitelerinde, piyade ve av tüfekleri taşıyan 4-5 kişinin, 10 göçmeni durdurduklan ve yere yatırdıkları görüntüler yayınlandı. 

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