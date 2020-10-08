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Yunanistan basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini böyle gördü: Erdoğan kararlı

Katar'ın 'The Peninsula' gazetesine konuşan Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin mesajları Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Yunan Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını “Erdoğan, Ege ve Akdeniz hedeflerini sürdürmekte kararlı.” şeklinde duyurdu.

08 Ekim 2020 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:11
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Başkan Erdoğan, Katar'da yayımlanan "The Peninsula" gazetesine verdiği mülakatta, dış politikaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeler ve Türkiye'nin "Mavi Vatan" yaklaşımı konularında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, her zaman Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin kıyı ülkelerince hakkaniyetli şekilde paylaşımından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bunu tüm diplomatik girişimlerinde vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'nin varlığından rahatsız devletler tek taraflı adımlarla gerginlik çıkarıcı tutum içerisine girdiler. Sömürgeciliğiyle ünlü Fransa'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve şimdi de Ermenistan'ı kışkırtan tavrının altında Türkiye'nin bölgede etkin rol alması bulunuyor. Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Türkiye'nin ve KKTC'nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

YUNAN BASINI: ERDOĞAN KARARLI

Başkan Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Yunan Kathimerini haber sitesi, Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını “Erdoğan, Ege ve Akdeniz hedeflerini sürdürmekte kararlı” şeklinde manşete taşıdı.

Başkan Erdoğan Türkiye düşmanlarına meydan okudu: Asla geri adım atmayacağız!

Kuzey Kıbrıs’taki Kapalı Maraş’ın bugün açılmasını da hatırlatan Kathimerini Başkan Erdoğan’ın Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki hedeflerinden “asla geri adım atmayacağını” söylediğini vurguladı.

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