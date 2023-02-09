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Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor

Yunanistan, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor
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Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesi süreci bugün de devam etti.

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti.

Yardımın battaniye, yatak, barınma ve mobil muayenehane amaçlı çadırları kapsayan ilk kısmını taşıyan iki uçak sabaha karşı, Adana Havalimanı'na inmişti. Malzemelere, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da eşlik etmişti.

Yunanistan, biri 6 Şubat'ta, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.

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