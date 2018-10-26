Yunanistan Göç Politikası Bakanı Vitsas: Türkiye göç yönetiminde önemli rol oynamakta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Zirvesi, konuşmalar ile devam ediyor. Zirvede konuşma yapan Yunanistan Göç Politikası Bakanı Dimitris Visas, “Ortak sorunlarla mücadele etmekteyiz. Yunanistan olarak uluslararası zirvelerde yaptığımız konuşmalarda Avrupa’da göç yönetimini, Türkiye ve Yunanistan’ı kapsamadan Türkiye ile işbirliği yapmadan göç yönetiminin olamayacağını söylüyoruz. Türkiye göç yönetiminde önemli rol oynamakta” dedi.

“Mülteci sayısının hızla arttığını görüyoruz”

Adaletsiz dağılımlar sebebi ile milyonlarca insanın uzak diyarlara göç ettiğini belirten Vitsas, “Savaşlar, çatışmalar ve gelir dağılımında ki adaletsiz dağılımlar milyonlarca insanlar uzak diyarlara göç ediyorlar, daha iyi gelecek umuduyla göç ediyorlar. Mülteci sayısının hızlı arttığını görüyoruz, 21 yüzyılda böyle bir şey beklenmiyordu. Daha uzun süre edecek göç olayları, bu sorunla mücadele etmek için daha iyi politika ve planlar geliştirmek zorundayız. Milliyetçiler ile mücadelemiz insanın geleceği ile ilgili çok önemli mesele. Biz bu konuya somut çözümler bulmak durumundayız. Bizim çabalarımızı birleştirmemiz, birlikte çalışmamız, işbirliği yapmamız son derece önemli. Göçmenlerin geldikleri ülkelere yönelik yardımları artırmalıyız.” diye konuştu.

“Teknolojinin, göç üzerinde faydasından çok zararlarını görüyoruz”

Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas, göç ve mülteci konusunda teknolojinin faydasından çok zararının olduğunu ifade ederek, “Göç ve mülteci konusunda teknolojinin de rolünün çok büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Göç ve mülteci konusunda teknolojinin faydasından çok maalesef zararlarını görüyoruz. Uluslararası göç örgütleri, günümüz teknolojisini bir taraftan kendi amaçları çerçevesinde kullanıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için bazı adımlar atmak durumundayız. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yasa dışı göçmen kaçakçılığı konusunda yaygın kullanılmakta. Yasadışı düzensiz göçmenlere ulaşılmakta. Aramızdaki işbirliğini en iyi seviyeye çıkartmalıyız. Bu alanda akademik katkılar son derece önemli. Bu sebeple göçle ilgilenen insanlar için akademi dünyası ile işbirliği içerisinde olmamız son derece önemli. Onların görüşleri bizim için önemli. İşbirlikleri sayesinde bazı çözümler buluyoruz ancak diğer sorunlara da çözüm aramaktayız. Kartepe Zirvesi’nin sonuçlarını büyük bir merakla bekliyorum” şeklinde konuştu.