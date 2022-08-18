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Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına böyle itti

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı.

IHA18 Ağustos 2022 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 6 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş olup, düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsuru tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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