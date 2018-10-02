Yunanistan lobi faaliyetleri ile Pontus gerçeğini dünyaya yalanlarla anlatacak

Her fırsatta sözde “Pontus Soykırımı” iddialarını gündeme getiren Yunanistan, görevlendirdiği profesör ve araştırmacılarla lobi faaliyetlerine başladı. Türkiye'nin değişik bölgelerini turist gibi dolaşan araştırmacılar, Pontus lehçesi ile ilgili bilgi ve belge topluyor. Elde edilen veriler, Yunanistan'ın çıkarlarına uyarlanarak, gerçeklerden uzak şekilde yalan-yanlış dünyaya aktarılacak.

DERS OLARAK OKUTULACAK

Bu kapsamda ‘Pontus lehçesi’ de Trakya Dimokritos Üniversitesi'nde resmi ders olarak okutulacak. Yeni uygulama ile dersler Ekim ayının ilk yarısında Karadeniz Ülkeleri Dil, Edebiyat ve Kültür Bölümü'nde resmen başlayacak. 3. ve 4. sınıfta da devam edecek olan dersleri pazartesi günleri Prof. İlias Petropoulos ve Cambridge mezunu Tarih Dil Bilim Profesörü İoanna Sitaridou verecek.

(YeniŞafak)