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Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı ‘HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA07 Mart 2021 Pazar 10:54 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 10:54
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Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yunanistan mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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