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Yunan sahil güvenliğinin ölüme tek ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 32 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:11
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Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak lastik bot içinde ölüme terk edilen 21'i Kongo, 7'si Suriye, 2'si Somali, 1'i Orta Afrika ve 1'i Irak uyruklu toplam 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

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