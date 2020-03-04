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Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarından Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesi sonucu denizde mahsur kaldı. Ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

IHA04 Mart 2020 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 07:30

Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında göçmen hareketliliği artarak devam ediyor. Karaada açıklarından Yunanistan’a gitmek için botlara binerek denize açılan 40 Afganistan uyruklu göçmene Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildi. Botları, Yunanlılar tarafından Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisindeki 40 Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında ise lastik botları sürüklenen 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen de, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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