Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:26

Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla açıklarında ise yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli teknedeki 90 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.