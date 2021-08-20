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Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 düzensiz göçmenlerden 32 tanesini Yunanistan unsuları lastik bot ile Türk karasularına geri gönderdi, göçmenleri Türk Sahil Güvenlik güçleri karaya çıkardı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:26
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Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla açıklarında ise yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli teknedeki 90 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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