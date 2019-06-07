28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7812
  • 6,5295
  • 248.195
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis: Türkiye’nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye’nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara’nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.

Winternitz, Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliğinin (AB) Washington’da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumunda konuştu.

Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Winternitz, "Türkiye’nin S-400 alması kabul edilemez bir risk teşkil edecek, çünkü radar sistemleri Rus ordusuna beşinci nesil en üst kalite uçağımız F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. Bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok." dedi.

ABD yönetiminin bu konuda Ankara ile görüşmelere devam ettiğini belirten Winternitz, "Bu alım, Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığı ile uyuşmamaktadır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda ABD’nin ne yapacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Winternitz, "Rusya’dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum." diye konuştu.

Yunan Bakanın S-400 korkusu

Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Apostolakis, "Türkiye’nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi  tekrar planlayıp programlamak zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek." ifadesini kullandı.

"ABD’nin sorunu bu sistemlerin NATO sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir?" sorusuna Yunan Bakan, "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur." yanıtını verdi.

Apostolakis, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye’ye verilmemesini istedi. 

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yoğunluk başladı, trafik durma noktasına geldi

Yoğunluk başladı, trafik durma noktasına geldi

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı
 

POPÜLER HABERLER

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA