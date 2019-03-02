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Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, 'Türkiye ile güven arttırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.' dedi.

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Apostolakis, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'ndaki "Savunma ve Ekonomi" panelinde konuştu.

Kuzey Makedonya'nın NATO üyesi olmasını değerlendiren Apostolakis, "Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği bizim milli çıkarlarımıza uygun." dedi.

Apostolakis, Türkiye ile özellikle Akdeniz'de bazı sorunlarla karşılaştıklarını dile getirerek, "Gerilimi engellemeye yönelik çabalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Başbakan Çipras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasında bu konular konuşuldu. Türkiye ile güven arttırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.

Ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) gibi birliklerin de üyesi olduğunu anımsatan Apostolakis, Yunan ordusunun modernizasyonu için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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