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Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 18:11
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazıyla müdahale etti.

Yunanistan, Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasızlığını ortaya koyuyor.

 Kara sınırında bekleyen sığınmacılar Yunanistan'ın biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle atışlara da hedef oluyor. Yunan sınır askerinin atışları sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor. Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkat çekti.

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