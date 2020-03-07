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Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor

Yunanistan, ülkesine giriş yapan sığınmacıları yaralayıp Türkiye'ye geri dönmeye zorluyor.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 17:22

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce sığınmacı, nehir ve kara sınırını kullanıp Yunanistan'a geçiyor. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

Sınırı geçen sığınmacılardan Afgan Alaeddin Nizami (26), AA muhabirine, Yunanistan'a girdikten sonra askerler tarafından bacağından vurularak yaralandığını anlattı.

Türk askerinin kendisine şefkat gösterip hastaneye yetiştirdiğini anlatan belirten Nizami, "Yunanistan askeri beni 4 metre uzaktan vurdu. Yine bize Türkiye sahip çıktı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Yunan askerinin ateşine maruz kalan Bangladeş uyruklu Muhammed Samim (25) ve Pakistan uyruklu Zişan Uman da sınırı geçmelerine rağmen Yunan askerleri tarafından yaralanarak Türkiye'ye geri gönderildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Süt de son günlerde sınırda meydana gelen ateşli silahla yaralanma vakalarının arttığını, çok sayıda hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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