İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,416
  • EURO
    7,1481
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan sınırındaki sığınmacılar liderler zirvesini bekliyor
Güncel

Yunanistan sınırındaki sığınmacılar liderler zirvesini bekliyor

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın gerçekleştireceği zirveye odaklandı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 18:46
ABONE OL

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Avrupa'ya geçmek isteyen Musab Rahman, AA muhabirine çocukları için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yaklaşık 3 haftadır Yunanistan sınırında beklediklerini anımsatan Rahman, "Yarınki zirveden umutluyuz. Sınır kapılarının açılmasını bekliyoruz. Orada yeni bir hayat kurmak istiyoruz. Yarınki toplantıda bize insan gözüyle baksınlar. Avrupa medeni olduğunu iddia ediyorsa bize de insan gözüyle baksınlar. Evleri yıkılanlar burada, biz sadece kapıların açılmasını istiyoruz. " diye konuştu.

Yunanistan'ın kendilerine acımasızca davrandığını söyleyen Rahman, atılan mermilerden birinin ayağına denk geldiğini ve yaralandığını anlattı.

"YUNANİSTAN'DA KALMAYACAĞIZ SADECE GEÇİP GİDECEĞİZ"

Suriyeli Fehmiye Hafyan da çocukları için Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, Yunanistan'ı sadece transit geçiş için kullanmak istediklerini söyledi.

Yunanistan'ın attığı gazlar nedeniyle çocuklarını kaybetme korkusu yaşadığını ifade eden Hafyan, "Yunanistan'da kalmak değil sadece geçip gitmek istiyoruz. Yunanistan'dan bize atılan gazlardan dolayı az daha çocuklarımı kaybedecektim çocukların suçu ne?" diye sordu.

Filistin uyruklu Macide El İzzi ise toplananların tek isteğinin daha iyi bir yaşam istediklerini ifade etti.

Yunanistan'ın kendilerini göz yaşartıcı bombalarla karşıladığını ve defalarca fenalaştığını belirten El İzzi, "Zirveden sınırların açılması kararının çıkmasını istiyoruz, biz artık dayanamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacağı bildirilmişti.

Kesik kol soruşturması sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.