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Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde, yasa dışı yollardan  Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken yakalanarak gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi ile 1 kılavuz, tutuklandı. 

  • DHA
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Sancaktar Hudut Karakolu ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Ahır Köyü'ndeki 2'nci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 3'ü çocuk 6 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin kılavuz A.C. ile FETÖ/PDY şüphelisi eski öğretmenler H.T., eşi E.S.T., çocukları Ö.N.T., A.T., ve P.T. olduğu belirlendi.  Çocuklar yakınlarına teslim edilirken çift ve kılavuz adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 
FOTO KAPANA YAKALANDILAR
 
Meriç ilçesine bağlı Serem Köyü'nde de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisine jandarma tarafından kurulan foto kapanla yakalandı.
 
Hudut karakolu askerlerince takibe alınarak yakalanan 2 şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan M.Ö. ve M.Ö. oldukları belirlendi. Adliyeye sevk edilen ikili, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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