İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3097
  • EURO
    7,014
  • ALTIN
    320.851
  • BIST100
    95835
Güncel

Yunan askeri sınırı aştı! Yine rahat durmuyor

Yunanistan sınır birliklerinin attığı gaz fişekleri Pazarkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan sağlık çadırına isabet etti.

AA13 Mart 2020 Cuma 16:43 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:10
ABONE OL

Yunan sınır birlikleri, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyen sığınmacılara gaz bombası atmaya devam ediyor.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri Pazarkule Sınır Kapısı içerisinde oluşturulan sağlık çadırına isabet etti.

Bu sırada çadırda sağlık hizmeti veren görevliler ve sığınmacılar gazdan etkilendi.

Görevliler, göz yaşartıcı gazın girmesini engellemek için sağlık çadırının girişine vantilatör koydu.

Sağlık çalışanları sahra çadırında gaz maskesi takarak çalışmalarını sürdürüyor.

- SAĞLIKÇILAR GAZDAN ETKİLENDİ

Trakya Üniversitesi (TÜ) sağlık teknisyeni ve UMKE görevlisi Serkan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığı için 15 gündür sahada gece gündüz hizmet verdiklerini söyledi.

Yunanistan'ın ilk günden bu yana sığınmacılara gazlı müdahalede bulunduğunu anlatan Fırat, "Burada yaralıları ve hastaları tedavi ederken, çadırımızın içerisine biber gazı fişeği geldi. Çadırın girişini kapatırken gazın ortasında kaldık. Burada çalışan sağlık görevlisi arkadaşlarımız gazdan etkilendi. Savaşlarda sağlık çadırı ve sağlıkçılar hedef alınmaz. Savaşın ortasında gibi sağlıkçılar hedef alınıyor, kınıyoruz." dedi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü UMKE görevlisi Selin Telo da Yunanistan sınır birliklerinin direkt sağlık çadırını hedef aldığını ifade etti.

Gaz geldiğinde sağlık hizmetini yarıda kesmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Telo, etkilenmemek için gaz maskesiyle sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydetti. 

Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşi çıkan infaz ediliyor
Ateşi çıkan infaz ediliyor

Ateşi çıkan infaz ediliyor

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Benzine ikinci büyük indirim
Benzine ikinci büyük indirim

Benzine ikinci büyük indirim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.