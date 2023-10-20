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Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 90 düzensiz göçmen kurtarılırken yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 103 düzensiz göçmen de yakalandı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 90 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ve Dikili ilçelerinde de Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler 103 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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