İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9384
  • EURO
    18,2499
  • ALTIN
    1024.26
  • BIST100
    2913.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
Güncel

Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

AA16 Ağustos 2022 Salı 22:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

YUNANİSTAN, TÜRK KARASULARINA İTTİ

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot ve can salları içerisindeki toplam 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

MOBİL RADAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİLER

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.