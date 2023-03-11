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Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 01:40 - Güncelleme:
Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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