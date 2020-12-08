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Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 54 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 göçmen kurtarıldı.

IHA08 Aralık 2020 Salı 11:19 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:19
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Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 54 Afrikalı göçmen, Ayvalık’ın Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, botları patlatılarak Türk kara sularına itildi.

Göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 göçmeni kurtardı. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

54 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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