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''Yunanistan Türk kimliğini inkar ediyor''

İskeçe Türk Birliği Başkanı (İTB) Ozan Ahmetoğlu, Eurovision şarkı yarışmasında Yunan şarkıcının dans grubundaki iki Batı Trakyalının kendilerini Türk olarak tanımlamalarına gelen tepkilere karşılık, Yunanistan'da Türk kimliğinin inkar edildiğini, bununla mücadele ettiklerini söyledi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 17:42 - Güncelleme:
''Yunanistan Türk kimliğini inkar ediyor''
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Ahmetoğlu, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Eurovision şarkı yarışmasında Yunanistan'ı temsil eden sanatçı Marina Satti'nin dans grubunda yer alan iki Batı Trakyalının, kendilerinin Türk olarak tanımlamaları üzerine Yunanistan'da gösterilen tepkileri eleştirdi.

Yunanistan'da Türk kimliğinin inkar edildiğini söyleyen Ahmetoğlu, "Söz konusu iki dansçının bir televizyon programında Batı Trakyalı Türk oldukları için Türkçe bildiklerini söylemeleri büyük tepkilere neden oldu. Bu durum gerçekten üzücü. Ancak bizim yabancı olduğumuz bir konu, bir durum değil çünkü Yunanistan'da Türk kimliğinin inkarı söz konusu. Bunu bizler 40 yılı aşkın bir süredir yaşıyoruz." dedi.

Ahmetoğlu, gelen tepkilerin hedef gösterme ve ötekileştirme olduğunu ifade ederek isminde "Türk" kelimesi bulunduğu için kapatılan dernekler bulunduğunu hatırlattı.

- İSMİNDE "TÜRK" KELİMESİ BULUNAN DERNEKLER KAPATILMIŞTI

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB), 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'de kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Bir dönem azınlık okulları tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi, Yunanistan tarafından görmezden gelinirken bu tarihten sonra Türk ismi taşıyan derneklere, resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarının adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunanistan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.

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