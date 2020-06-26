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Yunanistan: Türkiye-Libya mutabakatı ile yaşamak zorundayız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin 'Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız' dedi.

DHA26 Haziran 2020 Cuma 16:34 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:38
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Yunanistan Başbakan Danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasından SKAI TV’ye verdiği röportajda, Libya ve Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. 

‘TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI İLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ’

Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, “Bizi endişelendiriyor” dedi. Dokos, “Türkiye-Libya mutabakatı bizi çok endişelendiriyor. Tabi ki Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den destekleyici açıklamalar geliyor. Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

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