İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2023 Çarşamba / 18 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8323
  • EURO
    20,213
  • ALTIN
    1136.94
  • BIST100
    4186.01
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan, Türkiye'ye bir yardım ekibi daha gönderiyor
Güncel

Yunanistan, Türkiye'ye bir yardım ekibi daha gönderiyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ekibi gönderen Yunanistan, ikinci ekibini de gönderdi.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Yunanistan, Türkiye'ye bir yardım ekibi daha gönderiyor
ABONE OL

Türkiye'deki deprem bölgesine ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer alan Yunanistan, ikinci arama kurtarma ekibini de Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in emri üzerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis ile doğrudan istişare halinde, 2. EMAK'tan bir kurtarma köpeği ve iki araçla 15 itfaiyeciden oluşan bir ekip Selanik SEDES Askeri Havalimanından C-130 uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.

Ekibe ayrıca, itfaiye departmanından çöken binaların kalıntılarındaki sütunları destekleme konusunda uzman bir subay-mühendis ve aile EMS'den üç doktor ve kurtarıcı eşlik ediyor.

Öte yandan Yunanistan adalarında da Türkiye'ye gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Batı Sisam Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında tıbbi ekipman olarak ağrı kesici, ateş düşürücü, gazlı bez, bandaj, ilk yardım çantası, serum, maskeler, antiseptikler, eldivenler, çocuklar ve yetişkinler için kışlık giysiler, battaniyeler, yorganlar, bebek mamaları, bebek sütleri ve bebek bakım ürünleri, süt ve uzun ömürlü yiyecekler kişisel hijyen ürünleri toplanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.