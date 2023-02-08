Yunanistan, Türkiye'ye bir yardım ekibi daha gönderiyor

Türkiye'deki deprem bölgesine ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer alan Yunanistan, ikinci arama kurtarma ekibini de Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in emri üzerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis ile doğrudan istişare halinde, 2. EMAK'tan bir kurtarma köpeği ve iki araçla 15 itfaiyeciden oluşan bir ekip Selanik SEDES Askeri Havalimanından C-130 uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.

Ekibe ayrıca, itfaiye departmanından çöken binaların kalıntılarındaki sütunları destekleme konusunda uzman bir subay-mühendis ve aile EMS'den üç doktor ve kurtarıcı eşlik ediyor.

Öte yandan Yunanistan adalarında da Türkiye'ye gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Batı Sisam Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında tıbbi ekipman olarak ağrı kesici, ateş düşürücü, gazlı bez, bandaj, ilk yardım çantası, serum, maskeler, antiseptikler, eldivenler, çocuklar ve yetişkinler için kışlık giysiler, battaniyeler, yorganlar, bebek mamaları, bebek sütleri ve bebek bakım ürünleri, süt ve uzun ömürlü yiyecekler kişisel hijyen ürünleri toplanıyor.