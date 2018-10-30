Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen bir otomobilin motor kısmında 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve teknik takip sonunda, Yunanistan'a çıkış yapmak için Pazarkule Gümrük Kapısı'na gelen P.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.      
 
Araçta yapılan detaylı aramada, motor kısmındaki gizli bölümlerde, 33 paket halinde 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.      
 
Gözaltına alınan P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.    

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA