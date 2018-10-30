Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen bir otomobilin motor kısmında 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve teknik takip sonunda, Yunanistan'a çıkış yapmak için Pazarkule Gümrük Kapısı'na gelen P.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan detaylı aramada, motor kısmındaki gizli bölümlerde, 33 paket halinde 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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