Yunanistan'a geçmeyen çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 3'ünün FETÖ ve 1'inin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.



Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ ve 1'inin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wDHG1aN79z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2023