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Yunanistan'a geçmeyen çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Yunanistan'a geçmeyen çalışan 7 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 3'ünün FETÖ ve 1'inin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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