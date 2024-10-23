İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2442
  • EURO
    37,0572
  • ALTIN
    3028.03
  • BIST100
    8838.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'a gitmeye çalışan 33 göçmen yakalandı
Güncel

Yunanistan'a gitmeye çalışan 33 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16'sı çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
Yunanistan'a gitmeye çalışan 33 göçmen yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığı radarı (MORAD-12) tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye KB-40 ve KB-32 sahil güvenlik botları gönderildi.

Ekiplerce lastik bottaki 16'sı çocuk 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan bir diğer operasyonda da fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı açıklarında tekneyi durdurarak içindeki 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların sağlandığı göçmenler, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.