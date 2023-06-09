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Yunanistan'a kaçamaya çalışan teröristler yakalandı

AA9 Haziran 2023 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçamaya çalışan teröristler yakalandı
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Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı gözaltına alındı.

16 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

İl andarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 13'ünün terör örgütü FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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