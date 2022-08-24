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Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı 4 şüpheli ile kaçışı organize eden 2 kişi tutuklandı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çıplak ada açıklarında göçmen kaçakçısı B.İ.U'nun da bulunduğu "Baranım" isimli fiber teknede FETÖ ile iltisaklı H.T, M.K, G.Ç, Ü.K. ve Ü.G.D. olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Çalışmaların genişletilmesi üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de insan kaçakçısı olduğu belirlenen Y.Y.Y, B.K. ve M.T'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 4 bin 250 avro ve 232 dolar ele geçirildi, olayda kullanılan fiber tekneye el konuldu.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde H.T. ve M.K'nin ihraç komiser yardımcısı olduğu, Ü.K. ve G.Ç'nin FETÖ'ye ait kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları ve adli işlem gördükleri, Ü.G.D'nin ise ihraç araştırma görevlisi olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, M.K, G.Ç, Ü.G.D, M.T. ve B.İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ü.K, B.K. ve Y.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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