Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de Mehmetçik Hudut Karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan ve 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alınan 1 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma komutanlığında yapılan incelemede şüphelinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.