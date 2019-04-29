24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,947
  • 6,6411
  • 244.38
  • 94.646
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan ve hudut karakolu askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi H.A. (39), tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de Mehmetçik Hudut Karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan ve 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alınan 1 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma komutanlığında yapılan incelemede şüphelinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

AK Parti'den YSK açıklaması

AK Parti'den YSK açıklaması

Altay tankı gövde gösterisine hazırlanıyor

Altay tankı gövde gösterisine hazırlanıyor

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

3 gün sonra acı haber

3 gün sonra acı haber

İşte o ünlülerin memleketi!

İşte o ünlülerin memleketi!
 

POPÜLER HABERLER

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

72 yaşındaki gezgin fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçti

72 yaşındaki gezgin fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçti

Şahan Gökbakar'ı zayıflatan: Ketojenik diyet

Şahan Gökbakar'ı zayıflatan: Ketojenik diyet

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA